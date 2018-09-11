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Kartal'da onlarca kişinin önünde "pompalı" dehşet

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 11:41 | Son Güncelleme

O onlar kamerada Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA Kartal'da pompalı tüfekli bir kişi, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

O onlar kamerada Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA Kartal'da pompalı tüfekli bir kişi, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. İlçenin en işlek caddesinde onlarda kişinin gözleri önündeki dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı saldırı önceki gün öğlen saatlerinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Bircanoğlu, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Çetin Akbulut'a elindeki pompalı tüfekle onlarca kişinin gözleri önünde ateş açtı. Göğsünden vurulan Akbulut bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. Yaralı Akbulut ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akbulut'un vurulması ve markete sığınması yer alıyor.

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