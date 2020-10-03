HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal’da ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap ev alev alev yandı

Kartal’da ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap ev alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

Kartal’da ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap ev alev alev yandı.

Kartal’da ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap ev alev alev yandı

Kartal’da ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap ev alev alev yandı. İçerisinde birisi bebek toplam altı kişinin olduğu eve itfaiye ekipleri dört bir koldan müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oldukça büyük.
İtfaiye ekipleri alev alev yanan ahşap binaya müdahale etti
Kartal, Çarşı Mahallesi, Tarihi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yer alan ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Birisi bebek altı kişinin yaşandığı ev sakinlerinin yangına müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerine ihbar edildi. Yakacık ve Kartal itfaiye ekipleri dört bir koldan alevlere müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliğini alarak caddeyi sivil araç giriş ve çıkışına kapattı. Sağlık ekiplerinin her durum için hazır bekletildiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ormanlık alana girişte bulunan tel örgüler ekiplerin rahat çalışabilmesi için kesildi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevlere teslim olan ahşap evin sahiplerinden olan bir kadın görevini yapmakta olan basın mensuplarına saldırarak ’Ancak izlemeye gelirsiniz’ diyerek tepki gösterdi ve hakaretler etti. Saat 01.00 sıralarında çıkan yangının çıkış nedeni ise geniş çaplı soruşturma sonrasında belirlenecek.

Kartal’da ormanlık alan içerisinde bulunan ahşap ev alev alev yandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun Tam 200 basamaklı! Bu merdivenden çıkan da inen de yorgun
Kanuni görev bekliyorKanuni görev bekliyor
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni görev bekliyor
Antalya'da büyük vurgun: Taksici, çevresinden aldığı 750 bin TL ile kayboldu
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Kavgada vahşice ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Vahşice ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Düğün konvoyunda korkunç kaza: Camdan fırlayan sürücü feci şekilde can verdi
Dehşete düşüren kaza! Camdan fırlayan sürücü öldü
Kartal'da bir kişi park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu
Kartal'da bir kişi park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu
Aydos Ormanları alev alev yandı
Aydos Ormanları alev alev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.