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KARTAL'DA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

    İSTANBUL- (ÖZEL) KARTAL'DA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI    *Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.    Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kartal'da kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde olan kamyona çarptı.

İSTANBUL- (ÖZEL) KARTAL'DA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI

*Sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Kartal'da kontrolden çıkan otomobil, önünde seyir halinde olan kamyona çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Kartal TEM Bağlantı Yolu Kartal yönünde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 RY 4147 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önünde seyir halindeki Yusuf Çimen kontrolündeki 34 UM 6561 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon çarpmanın etkisiyle 100 metre ilerledikten sonra ancak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kullanılmaz hale gelen otomobilin sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı duyan vatandaşlar yardım etmek için olay yerine koştu. Otomobilden kopan parçalar caddeye savruldu. Polis ekipleri caddeden geçen araçların güvenliği için trafik akışını sağladı. Kamyon sürücüsü Yusuf Çimen, “Biz seyir halindeydik, işimize gidiyorduk. Arkadaki arkadaş herhalde alkollüydü. Baya bir alkol almış. Arkadan bize vurdu. İki lastiğimiz de havaya kalktı. 100 metre ileride zar zor durabildik. Yani kısacası ölümden döndük" dedi.

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