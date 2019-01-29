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Kartal'da otomobil refüje çarptı; trafik yoğunluğu oluştu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak, yola savruldu.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak, yola savruldu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan annesi yaralandı.

Kaza sabah saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Kartal Mevkiinde meydana geldi. Hakan Demirkıran yönetimindeki 58 YG 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta sürücü Demirkıran'ın annesi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Demirkıran'ın annesi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin aracı kaldırmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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