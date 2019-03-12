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Kartal’da paletlerin alev alev yandığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Kartal’da bir evin bahçesinde bulunan paletler alev alev yandı.

Kartal’da bir evin bahçesinde bulunan paletler alev alev yandı. İtfaiye ekipleri caddeye kurulan pazar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk çekti. Yangın bahçedeki barakaya sıçramadan söndürülürken çevreyi yoğun duman kapladı.
Kartal Hürriyet Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında bahçedeki paletler alev alev yandı. Yangın esnasında caddede kurulu pazardaki vatandaşlardan bazıları yangını izlerken, bazı pazarcılar da satış yapmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Fakat ekipler, caddede kurulan pazar sebebiyle olay yerine ulaşmakta zorlanınca alt sokaktaki bahçeden kabloları uzatıp yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın bahçedeki barakaya sıçramadan söndürülürken çevreyi yoğun duman kapladı.

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