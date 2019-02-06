Kartal'da patlama sonrası 6 katlı bina çöktü (1)

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)- KARTAL'da, patlama sonrası 6 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı binada henüze bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekiplerine çalışmalarında yardım ediyor.
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