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Kartal'da patlama sonrası 7 katlı bina çöktü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:13 | Son Güncelleme

KARTAL'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Çağrı ÇALIŞKAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KARTAL'da, patlama sonrası 7 katlı bir binada çökme meydana geldi. Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 7 katlı binada henüze bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından bina çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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