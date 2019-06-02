Kartal’da pide kuyruğunda bekleyen kadını silahla vuran 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırganlar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kartal\u2019da pide kuyru\u011funda bekleyen kad\u0131n\u0131 silahla vuran 2 ki\u015fi yakaland\u0131. Emniyetteki i\u015flemleri tamamlanan sald\u0131rganlar, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. Pentagon'da b\u00fcy\u00fck korku! Hemen harekete ge\u00e7ildiSivas\u2019ta kontrolden \u00e7\u0131kan otomobil uyar\u0131 levhas\u0131na \u00e7arpt\u0131: 4 yaral\u01314 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun baca\u011f\u0131 banka s\u0131k\u0131\u015ft\u0131
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