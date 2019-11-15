Kartal'da raylara düşen yaşlı adam tren altında kaldı

Çağrı ÇALIŞKAN-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR İSTANBUL (DHA) KARTAL, Marmaray Atalar İstasyonu'nda başı dönen yaşlı adam raylara düştü. Trenle rayların arasına bacağı sıkışan adam hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay saat 12.00 sıralarında Kartal Atalar'da bulunan Marmaray İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen 88 yaşındaki Nihat Giresunlu'nun başı dönünce dengesini kaybederek raylara düştü. Giresunlu'nun bacağı o sırada istasyona giren trenle rayların arasına sıkıştı. Tren kaza nedeniyle durdu. Bacağından ağır yaralanan Giresunlu'yu görenler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebiyle Marmaray seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmazken Giresunlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. O sırada istasyonda tren bekleyen bir kişi, "Biri düşmüş herhalde. Ambulans aldı götürdü. Polisler geldi." dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

