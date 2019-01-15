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Kartal'da rezidansta alıkonulan kadını kurtarma operasyonu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 17:56 | Son Güncelleme

KARTAL'da bir kadını rezidansta zorla alıkoyduğu ileri sürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Derviş D.

Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir kadını rezidansta zorla alıkoyduğu ileri sürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Derviş D. polis operasyonuyla yakalandı. Operasyonda, alıkonulan kadın kurtarılırken evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sabıkalı kişinin kaldığı rezidansında bir kadını zorla tuttuğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Soğanlık'ta bulunan bir rezidansın 22'nci katına operasyon düzenledi. Operasyonda, şüpheli Derviş D. yakalanarak gözaltına alınırken zorla tutulduğu ileri sürülen M.K. adlı kadın kurtarıldı. Rezidansta yapılan aramada, elbise dolabında özel bölmede gizlenmiş halde paketlenerek satışa hazır bin 100 gram skunk, 550 gram marihuana, 744 adet exstasy hap, 233 gram kokain, hassas terazi, 10 bin 600 lira ele geçirildi. Emniyete getirilerek sorgulaması yapılan Derviş D.'nin uyuşturucu madde satmak, tehdit, silahla yaralama, konut dokunulmazlığı ihlali ve hırsızlık suçundan sabıkalı olduğu tespit edildi. Şüphelinin benzer suçlardan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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Kartal'da rezidansta alıkonulan kadını kurtarma operasyonu Kartal'da rezidansta alıkonulan kadını kurtarma operasyonu 
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