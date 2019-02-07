Kartal'da riskli binalara lazerle inceleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları devam ediyor. Güvenlik gerekçesiyle çöken binanın enkazına çıkan sokaklar kapatıldı. Çok sayıda itfaiye ve ambulans hazır bekletiliyor. Çöken binanın hemen yanında bulunan ve boşaltılan bina ise çökme tehlikesine karşı lazerle sık sık kontrol ediliyor.

