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Kartal'da riskli binaların tahliyesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 14:57 | Son Güncelleme

KARTAL'da çöken 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları sürüyor.

Kartal'da riskli binaların tahliyesi sürüyor

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da çöken 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen binalarda tahliye çalışmaları sürüyor.

Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilen 7 bina hakkında tahliye ve yıkım kararı verilmiş bunların arasında yer alan Yunus Apartmanı da tahliye edilerek yıkılmıştı. Riskli yapılarda tahliye çalışmalarına bu gün de devam edildi. Eşyasını taşıyan bir kişi "Şu anda binalarımız çürük olduğundan dolayı tahliye ediliyor. Valilik tarafından boşaltılma kararı alındı. Biz de binalarımızı boşaltıyoruz şu anda. Yıkım günü geldiği zaman yıkılacak buralar. Tekrar. Esentepe’ye taşınıyorum.” dedi.

Bu arada, yıkımı tamamlanan Yunus Apartmanının hafriyatını kamyonlara yükleme işlemi de devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da riskli binaların tahliyesi sürüyorKartal'da riskli binaların tahliyesi sürüyorKartal'da riskli binaların tahliyesi sürüyor

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