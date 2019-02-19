Kartal'da riskli binaların yıkımı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan binaların sakinleri, eşyalarını taşımayı sürdürüyor.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Cuma günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan Uzunlar Apartmanı'nda bina sakinleri eşyalarını taşımayla başladı.
Bina sakinleri evlerine girdikten sonra eşyalarını yük asansörü ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkararak nakliye araçlarına yükleyerek götürüyor.
Bu arada daha önce boşaltılan ve yıkılan binanın molozları da iş makineleri vasıtasıyla kaldırılıyor.
Beril Gebeş'in cenazesi hala bulunamadı
Okulda iğrenç olay!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
Kayıp uçakla ilgili korkunç iddia: Saatlerce cesetlerle uçtu
Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum