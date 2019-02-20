Kartal'da riskli binaların yıkımı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki Uzunlar Apartmanı'nın yıkımına başlandı.
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken apartmanın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için dün tahliye edilen 6 katlı Uzunlar Apartmanı'nın yıkım işlemleri başlatıldı.
Bu apartmanın ardından bölgedeki diğer riskli binaların da yıkılacağı öğrenildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen'in de çalışmaları alandan takip ettiği görüldü.
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