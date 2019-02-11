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Kartal'da riskli binanın yıkımı sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 09:23 | Son Güncelleme

Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı binanın yıkımına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bitişiğindeki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine sabah saatlerinde devam edildi.

Çökme tehlikesi olduğu için boşaltılan ve apartman sakinlerinin itfaiye asansörü aracılığıyla girdikleri evlerinden sadece değerli eşyalarını almalarına belirli bir süre imkan tanınan Yunus Apartmanı'nın dün ara verilen yıkım işlemlerine tekrar başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda dün başlanan Yunus Apartmanı'nın yıkım işlemlerine akşam saatlerinde ara verilmişti.

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