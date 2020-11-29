HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kartal’da semt pazarında korona virüs denetimi

Kartal’da semt pazarında korona virüs denetimi

29.11.2020 16:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal’da semt pazarında korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı.

Kartal’da semt pazarında korona virüs önlemleri kapsamında denetim yapıldı. Polis ve zabıta ekiplerince yapılan denetime Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de katıldı.
Etkisini günden güne sürdüren korona virüsle mücadele kapsamında Kartal’da semt pazarında denetim yapıldı. Polis ve zabıta ekipleri, denetimde pazarcı esnafı ile alışverişe gelen vatandaşların kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti. Aynı zamanda bölgede çalışan hatlı minibüslerde de HES kontrolü yapıldı. Denetime Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de katıldı.
Pazarda yapılan denetimler hakkında konuşan Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, “Korona virüs vakaları son dönemde artmaya başladı. İçişleri Bakanlığımızın gönderdiği genelgelere göre denetimler yapıyoruz. Yoğunlukla pazar yeri ve toplu ulaşım araçlarında yapıyoruz. Halkımızın genelde meyve sebzeyi eliyle seçerek alma alışkanlığı var. Bu virüsün artışında önemli bir etken. Biz pazarcılara, ’vatandaşların elle seçmesine engel olun ya da eldiven bırakın’ diyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
Sokağa çıkma yasağında kazı yaparken yakalandılarSokağa çıkma yasağında kazı yaparken yakalandılar
Hayırlı cumalar mesajlarıHayırlı cumalar mesajları
1/

En Çok Okunan Haberler

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Uzmanı açıkladı! Kan grubunun virüsten koruyucu bir yönü var mı?

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Mustafa Sarıgül'ün yeni partisinin ismi belli oldu!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Meteoroloji tek tek illeri sayıp uyardı!

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

Öpüşme videosu ifşa oldu! 'Videoyu çeken kişi...'

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağında sit alanında kepçeyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Sokağa çıkma yasağında kazı yaparken yakalandılar

RTÜK'ten Ali Mahir Başarır'ın tepki çeken sözleri için inceleme

RTÜK'ten tepki çeken sözler için inceleme

Dave Prowse: Darth Vader aktörü hayatını kaybetti

İngiliz aktör hayatını kaybetti!

Kayınpederinin önce evini kurşunladı, sonra baklavayla zehirledi

Kayınpederinin önce evini kurşunladı, sonra baklavayla zehirledi

MSB duyurdu! Son 1 ayda 80 terörist etkisiz hale getirildi

İşte bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türkiye'nin ilk 'm RNA' temelli koronavirüs aşısı, hayvan deneyleri aşamasına geldi

Türkiye'nin ilk 'm RNA' temelli aşısında sevindiren gelişme

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.