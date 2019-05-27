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Kartal'da silahla intihar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 16:58 | Son Güncelleme

KARTAL'da bir kişinin, yalnız yaşadığı evde silahla göğsüne ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü.  Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi.

Kartal'da silahla intihar iddiası

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir kişinin, yalnız yaşadığı evde silahla göğsüne ateş ederek intihar ettiği ileri sürüldü.
Olay, saat 15.00 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddialara göre, Ender D. (40), eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süredir Kartal'daki yeni taşındığı evde yalnız kalıyordu. Ender D., evde yalnız olduğu sırada silahla göğsüne bir el ateş ederek intihar etti. Ender D.'nin yakın arkadaşları eve geldiğinde onun kanlar içinde yerde yattığını gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Ender D.'nin öldüğü belirlendi. Ender D.'nin cenazesi yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. İlk incelemelerde olayın intihar oluğu tespit edilirken polisinin soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da silahla intihar iddiasıKartal'da silahla intihar iddiasıKartal'da silahla intihar iddiasıKartal'da silahla intihar iddiası

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