Kartal'da silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir kişi, evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Tecerdağı Caddesi'ndeki evinden çıkan Efendi D'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından ateş edildi.

Yaralanan Efendi D, aynı caddedeki kahvehaneye sığındı.

Şüpheli, olay yerinden kaçarken haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen Efendi D'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri de kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan bazı mermilerin park halindeki araçlara isabet ettiği görüldü.

