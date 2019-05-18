Kartal'da silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi üzerinde yürüyen Hamza S., bir otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, yaralanan Hamza S. ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hamza S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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