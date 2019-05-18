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Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:05 | Son Güncelleme

  Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA - KARTAL'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA - KARTAL'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Olay öğle saatlerinde Atalar mahallesi Çanakkale caddesi üzerinde meydana geldi. Hamza Sevinçer sokakta yürüdüğü sırada beyaz renkli bir araçtan inen silahlı saldırgan tarafından saldırıya uğradı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Hamza Sevinçer yaralı olarak 50-60 metre yürüdükten sonra yere yığıldı. Saldırgan geldiği araçla hızla kaçarken olayı görenler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralıyı ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastane'sine kaldırdı. Yaralı Hamza Sevinçer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaçan saldırganları arıyor

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