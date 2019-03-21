HABER

Kartal’da sokak köpeklerini zehirlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 15:59 | Son Güncelleme

Kartal’da kimliği belirsiz iki şahıs sokak köpeklerine çiğ kıyma ile fare zehri vererek zehirledi.

Kartal’da kimliği belirsiz iki şahıs sokak köpeklerine çiğ kıyma ile fare zehri vererek zehirledi. Tedavi altına alınan 8 köpekten 3 tanesi telef olurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, şahısların sokak köpeklerin, zehirlediği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde, geçtiğimiz Cumartesi günü 22.15 sıralarında meydan geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şahıs, sokak köpeklerine çiğ kıyma ile fare zehri vererek zehirledi. Köpeklerin can çekiştiğini fark eden mahalleliler durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, zehirlenen köpekleri tedavi etmek üzere kliniğe götürdü. Yapılan incelemelerde köpeklere fare zehri verildiği tespit edildi. Tedaviye alınan 8 köpekten 3’ünün telef olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Şahısların köpekleri zehirleme anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki şahıs köpeklere zehirli yiyecekleri veriyor, çiğ kıyma ile fare zerini yiyen köpek kaldırımda can çekişiyor.
Kartal Belediyesi olayla ilgili açıklama yaparak şunları kaydetti: “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz, 16.03.2019 tarihinde saat 22.15 sularında Uğur Mumcu Mahallemizde, köpeklerin zehirlendiğine yönelik bir ihbar almıştır. Zaman kaybetmeden gelen ihbarı değerlendiren Acil Müdahale Ekiplerimiz, olay yerine ulaşmaları ile eş zamanlı olarak emniyet güçlerine ihbarda bulunmuş ve olaya el konulmasını sağlamıştır. 17.03.2019 tarihinde gece saat 03.30 sularında, emniyet tutanağı ile ölen 3 hayvanımız ve tespit edilen maddeler, incelenmeleri amacıyla ekibimiz tarafından laboratuvara teslim edilmiştir. Kartal Belediyesi olarak, Suçlular tespit edilip cezaları verilinceye kadar olayın takipçisi olacağımızı siz değerli kamuoyuna bildiririz”.

Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa... Köye giden yanına koşuyor! Onu bu denli özel yapansa...
Abi kardeş kavgasında kan aktıAbi kardeş kavgasında kan aktı
Aynı sokaktaki kırtasiyeci kardeşlerin müşteri kavgası: 1 ağır yaralıAynı sokaktaki kırtasiyeci kardeşlerin müşteri kavgası: 1 ağır yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.