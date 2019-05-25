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Kartal’da sokaklar ramazanla bereketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 21:24 | Son Güncelleme

Kartal’da ramazanın bereketi mahalle iftarlarıyla yaşanmaya devam ediyor.

Kartal’da ramazanın bereketi mahalle iftarlarıyla yaşanmaya devam ediyor. Kartal Belediyesi, ramazan sevincinin birlikte paylaşıldığı mahalle iftarları ile Kartallı komşuları aynı sofranın etrafında buluşturuyor.

Yalı Mahallesi sakinleri dün akşam Kartal Belediyesinin verdiği iftarda bir araya geldi. Şehit Üsteğmen Gökhan Yavuz Sokağı’nda kurulan iftar sofrasına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı. Başkan Gökhan Yüksel, iftar öncesi tek tek masaları dolaşarak vatandaşları selamladı. Vatandaşlar yapılan iftar hizmetinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirerek Başkan Yüksel’e teşekkür etti.
Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği Kartal’da, iftara saatler kala hazırlanan masalarda binlerce kişi aynı anda dua ederek orucunu açtı. Vatandaşlarla beraber aynı sofrada iftarını yapan Başkan Gökhan Yüksel, belediyenin düzenlediği ramazan etkinliklerini de vatandaşlarla beraber takip etti.

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