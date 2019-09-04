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Kartal'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:35 | Son Güncelleme

Paketin içerisinden kablo parçaları çıktı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı.

Kartal Yunus Mahallesi Demokrasi ve Ulunay Caddeleri kesişme noktasındaki boş arazide seyyar satıcının önünde bulunan ve içerisinde kablolar olan şüpheli paketi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Kartal Devriye Ekipleri Amirliği çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi çift taraflı trafiğe kapattı.

Alana gelen bomba imha ekipleri paketi kontrollü şekilde fünyeyle patlattı. Paketin içerisinden kablo parçaları çıktı.

Paket boş çıkarken polis kontrollü şekilde yolu tekrar trafiğe açtı.

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Anahtar Kelimeler:
bomba imha uzmanı Kartal şüpheli paket

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