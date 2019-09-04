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Kartal'da şüpheli poşet polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

KARTAL'da  yol kenarına bırakılan sahipsiz poşet polisi alarma geçirdi.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA) KARTAL'da yol kenarına bırakılan sahipsiz poşet polisi alarma geçirdi. Poşetin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, kontrollü olarak fünyeyle patlatılan poşetten kablo parçaları çıktı.

Olay saat 12.00 sıralarında Kartal, Yunus Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bırakılan sahipsiz siyah poşeti görenler şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri kapsamında Demokrasi Caddesi'ni şerit çekerek, kapattı. Olay yerine Bomba İmha uzmanı istendi. Kısa süre sonra buraya gelen bomba imha uzmanı poşeti fünye ile patlattı. Poşetin içinden kablo parçaları çıktı. Ekipler daha sonra caddeyi trafiğe açtı.

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