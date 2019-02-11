Kartal’da tahliye edilen Yunus apartmanının yıkımına yeniden başlandı

Kartal’da çöken binanın yanında bulunan 10 katlı Yunus Apartmanı’nın dün akşam ara verilen yıkım çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.
Kartal’da çöken binanın yanında bulunan on katlı Yunus Apartmanı tahliye edilmiş ardından dün akşam yıkımına başlanmıştı. Yıkımına dün akşam başladıktan sonra bir süre ara verilen binan bu sabah yeniden yıkılmaya başlandı. İş makineleriyle yıkım çalışmaları devam ediyor.
Meteoroloji uyardı! Bu gece başlıyor
Antalya'da ilginç olay! Gören telefonuna sarıldı
Maduro, ABD'ye böyle meydan okudu!
İYİ Parti'de deprem! Topluca istifa ettiler
Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak
D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...
Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması
Askeri helikopter BM üssüne düştü: Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum