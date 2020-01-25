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  4. Kartal’da teknelerin yandığı olayın ayrıntıları oraya çıktı

Kartal’da teknelerin yandığı olayın ayrıntıları oraya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kartal’da marinada bulunan teknelerdeki yangının, mutfak bölümünde bulunan tüpün patlamasıyla çıktığı ve toplam 8 teknenin zarar gördüğü, yaralının hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.Kartal Orhantepe Mahallesinde bulunan bir marinada saat 07.30 sıralarında yangın çıkmış ve 8 tekne alevlere teslim olmuştu.

Kartal’da marinada bulunan teknelerdeki yangının, mutfak bölümünde bulunan tüpün patlamasıyla çıktığı ve toplam 8 teknenin zarar gördüğü, yaralının hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.
Kartal Orhantepe Mahallesinde bulunan bir marinada saat 07.30 sıralarında yangın çıkmış ve 8 tekne alevlere teslim olmuştu. Yangını çıkış nedeninin, bir teknede mutfak kısmında bulunan tüpün patlaması olduğu anlaşıldı. Yangının bir teknede başladıktan sonra 7 tekneye daha sirayet ettiği, 6 teknenin suya gömüldüğü, toplam 8 teknenin zarar gördüğü öğrenildi. Muhammed Emin A. (41) isimli şahsın, yangının başladığı teknede kaldığı ve vücudunda yüzde 60 yanık oluştuğu öğrenildi. Yaralı kişinin tedavisine devam edilirken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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