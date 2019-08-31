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Kartal’da toplu sünnet şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

Kartal’ da sünnet olan yüzlerce çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.Sünnet olan çocuklar kurulan alanda doyasıya eğlendi.Kartal Belediyesi tarafından Kartal Meydanında sünnet şöleni düzenlendi.Toplu sünnet etkinliğinden sonra sünnet olan minikler Kartal Meydanda kurulan eğlence alanında doyasıya eğlendiler.

Kartal’ da sünnet olan yüzlerce çocuk için sünnet şöleni düzenlendi.Sünnet olan çocuklar kurulan alanda doyasıya eğlendi.
Kartal Belediyesi tarafından Kartal Meydanında sünnet şöleni düzenlendi.Toplu sünnet etkinliğinden sonra sünnet olan minikler Kartal Meydanda kurulan eğlence alanında doyasıya eğlendiler. Çocuklar için hazırlanan alanda birbirinde farklı etkinlikler yer aldı. Şişme oyun alanlarından el sanatlarına, sahne gösterilerinden halat çekme oyunlarına kadar çocuklar için düşünülmüş birbirinden farklı etkinlik alanlarında sünnet olan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı . Alanı ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel Kartallı vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Tüm çocuklarla tek tek fotoğraf çektiren Yüksel sahnede düzenlenen yarışmalarda birinci olan miniklere ödüllerini takdim etti. Sahnede etkinliğe katılan vatandaşlara konuşma yapmasının ardından çocuklarla toplu fotoğraf çektirdi. Toplu fotoğraf alanında açıklama yapan Başkan Yüksel ‘’Bugün Kartal meydandayız. Sünnet şölenindeyiz. Kartal’daki minik kardeşlerimizle birlikte sünnet şöleninde bir aradayız. Yıl boyu sünnet kampanyamız var. Hastane ortamında çocuklarımızın sünnetlerini yaptırıyoruz akabinde de yıl sonu hepsini bir araya toplayıp bir festival, bir şölen edasıyla bütün komsularımızla buluşuyoruz. Yediden yetmiş yediye dede, nine torununu almış gelmiş. Bir arada olmak güzel. Kartal bizim kocaman ailemiz. Ailemizle olmamız güzel. Burada hem çocukların mutluluğu, hem ailelerin mutluluğu bizi mutlu ediyor. Bu etkinliklerimiz devam edecek. Miniklere hem hediyelerimiz var, hem oyun alalarımız var. Onları gülerken görmek, mutlu etmek bizi sevindiriyor. Kartal’da çocukların daha iyi ortamlarda, daha güzel bir şekilde, daha güler yüzlü yetişebilmesi için elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. İnşallah yolları ve bahtları açık olur. Atatürk’ün açtığı yolda, onun ilkeleri doğrultusunda yetişmeye, yetiştirilmeye devam edilirler. Bizler de bunun için elimizden gelen gayreti yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

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