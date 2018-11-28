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KARTAL'DA TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 06:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı sürücü ağır yaralandı.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı sürücü ağır yaralandı. Aynı yerde yine sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu minibüs kaza yerindeki polis aracı ve bir otomobile çarparak durdu. İkinci kazada şans eseri kimse yaralanmadı.
Kaza,D-100 Karayolu Kartal Mevki Kadıköy istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy İstikametine ilerleyen Tekin Karadağ'ın yönetimindeki 34 UT 4156 plakalı otomobil sürücüsünün yağışta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karadağ başından yaralanırken otomobili ise hurdaya döndüğü görüldü.
Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadağ ilk tedavisinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
AYNI YERDE İKİNCİ KAZA
Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı sırada ise 34 LAU 793 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki devriye polis aracına ardından da 34 UT 4156 plakalı otomobile çarparak durabildi. İkinci kazada ise polisler ve etraftaki vatandaşlar yara almadan kazayı atlattı.
Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazalar nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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-Kaza yeri
-Polis ekiplerin kaza yerinde incelemeleri
-Kaza yerinde yaralanan Tekin Karadağ
-Sağlık ekiplerin müdahalesi
-Otomobilden detaylar
-Minibüs ve polis aracından detay
-Çekici yardımıyla kaldırılması
-Ambulanstan detaylar
-Genel ve detaylar

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