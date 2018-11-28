HABER

Kartal'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 10:03 | Son Güncelleme

KARTAL'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı sürücü ağır yaralandı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,(DHA) KARTAL'da direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı sürücü ağır yaralandı. Aynı yerde yine sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu minibüs kaza yerindeki polis aracı ve bir otomobile çarparak durdu. İkinci kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza,D-100 Karayolu Kartal Mevki Kadıköy istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy İstikametine ilerleyen Tekin Karadağ'ın yönetimindeki 34 UT 4156 plakalı otomobil sürücüsünün yağışta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karadağ başından yaralanırken otomobili ise hurdaya döndüğü görüldü.

Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadağ ilk tedavisinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı sırada ise 34 LAU 793 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki devriye polis aracına ardından da 34 UT 4156 plakalı otomobile çarparak durabildi. İkinci kazada ise polisler ve etraftaki vatandaşlar yara almadan kazayı atlattı.

Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazalar nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
16 yıl önce ortadan kaybolan oğlunun bulunması için yardım istedi16 yıl önce ortadan kaybolan oğlunun bulunması için yardım istedi
“Suçiçeği ve kuduz aşısı dışında hiçbir aşı hukuken zorunlu değildir"“Suçiçeği ve kuduz aşısı dışında hiçbir aşı hukuken zorunlu değildir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Son dakika! KPSS sonuçları açıklandı! İşte KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce genç bunu bekliyordu! Açıklandı

'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

Oslo'daki toplantının ardından Yıldıray Oğur'dan açıklama

Bu kareler olay yaratmıştı! Toplantıdaki isimden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İSEDAK toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İSEDAK toplantısında açıklamalar

Altıntaş'ın, Karlov suikastı öncesi 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

Cinayetten önceki 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.