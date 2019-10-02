HABER

Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:46 | Son Güncelleme

Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da iki cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Petrol-İş Mahallesi Rahvanlar Caddesi'nde Nazlı Öztabak'ın kullandığı 06 BDJ 726 plakalı ciple Dilara Özdoğramacı'nın kontrolündeki 34 EDL 01 plakalı cip çarpıştı. Çarpışma sonucu Öztabak'ın kullandığı cip yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yan yatan araçtan Öztabak kendi imkanlarıyla çıkarken, sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücü Dilara Özdoğramacı ise işlemler için karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayı gören bir görgü tanığı da kendisinin yolda yürüdüğünü, araçların süratli olmadıklarını ve kendisinin de son anda kazadan kurtulduğunu söyledi.

PARTNERHiçbir şey göründüğü gibi değil!Hiçbir şey göründüğü gibi değil!
TİKA’dan Makedonyalı öğretmenlere STEM eğitimiTİKA’dan Makedonyalı öğretmenlere STEM eğitimi
İsrailli sporcular 'korumasız' adım atmıyorİsrailli sporcular 'korumasız' adım atmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kartal trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.