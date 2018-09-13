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Kartal'da trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

Kartal'da trafik kazası

İSTANBUL (AA) - Kartal sahil yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal sahil yolu üzerinde Maltepe yönüne hareket halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UK 5323 plakalı otomobil, kontrolden çıktı.

Orta refüje çıkan araç, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kartal'da trafik kazası

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