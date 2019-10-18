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Kartal'da trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 23:06 | Son Güncelleme

Başka bir kazaya yardım için girdiği emniyet şeridinde durduğu ileri sürülen minibüse arkasından çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da başka bir kazaya yardım için girdiği emniyet şeridinde durduğu ileri sürülen minibüse arkasından çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Samandıra Bağlantı Yolu Yakacık kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yardım için emniyet şeridine girip durduğu ileri sürülen 34 ZK 4117 plakalı minibüse arkasından gelen Koray Özdemir yönetimindeki 34 BZH 939 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle düşen motosiklet sürücüsü Özdemir, ağır yaralandı.

Yaralı Özdemir olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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