Kartal'da trafik kazası: 1yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kadir K. idaresindeki 34 UOC 53 plakalı hafif ticari araç, Kartal Soğanlık Kuzey Yanyol'da bir inşaatın duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde bayıldığı anlaşılan Kadir K, sağlık ekiplerince Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

