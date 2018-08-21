Kartal'da trafik kazası : 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Atalar Sahil Yolu, Çanakkale Caddesi kavşağı yakınında Pendik yönünde seyreden Enes Cevizli'nin kullandığı 34 RJ 1909 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.
Kazada, Cevizli ile yanındaki Kamil Suna araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ve sağlık ekipleri, yaralanan sürücü ile Kamil Suna'yı sıkıştıkları yerden çıkardı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Soruşturma sürüyor.
Güzelliğini kullanıp plan yapıyordu! Kendi de tuzağa düştü
150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!
'Yeter daha fazla germe ortamı'
Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!
Satın aldığı ahırın içinden çıkanlar şoke etti! Hepsini satacak
Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt
Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafikte korkunç bilanço
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Öncelik o illerde
Son dakika! ABD Başkanı Donald Trump: Brunson'a karşılık İsrail'de tutuklu Ebru Özkan'ın serbest kalmasına yardım ettim
Batman'da kan donduran olay! Herkesin gözü önünde eşini defalarca bıçakladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum