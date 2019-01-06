Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Kartal Petroliş Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbar edilen V.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yaşadığı eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit eden polis ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda satışa hazır çok sayıda klipsli poşetler halinde 1.720 gram Skunk adlı madde ve bu uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.Yakalanan V.Y'nin birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. V.Y Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi.

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