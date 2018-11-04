Kartal'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da polisin durdurduğu araçtan atılan bir poşette ve araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mobil Park Timleri'nin 30 Ekim akşamı şüpheli bir aracı durdurmak istemesi üzerine, araçtaki bir poşeti dışarı atan iki kişi, yaya olarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu B.P. (37) ve A.Ç. (27) yakalandı. Ekipler, şüphelilerin attıkları poşette 496 gram, araçta ise 528 gram uyuşturucu buldu.

Uyuşturucuyu Beyoğlu'ndaki bir uyuşturucu satıcısından Antalya'daki başka bir uyuşturucu satıcısına satmak için aldığı tespit edilen B.P. ile A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

