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Kartal'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

KARTAL'da  terk edilmiş haldeki işyeri ve fabrikalara eşzamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kartal'da uyuşturucu operasyonu

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da terk edilmiş haldeki işyeri ve fabrikalara eşzamanlı olarak uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle terk edilmiş haldeki iş yeri ve fabrikalara eşzamanlı olarak baskın düzenledi. Aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu 300 polis ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak inceleme yaptı.

(FOTOĞRAF)

Kartal'da uyuşturucu operasyonuKartal'da uyuşturucu operasyonuKartal'da uyuşturucu operasyonuKartal'da uyuşturucu operasyonu

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