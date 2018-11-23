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 Kartal'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Gamze ŞİMŞEK - KARTAL'da polis ekipleri şüphelendiklerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.

Gamze ŞİMŞEK - KARTAL'da polis ekipleri şüphelendiklerinin şüphe üzerine durduğu otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Kartal Topselvi Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Şüphelenilen araçta arama yapan polis ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan A.Ö ve N.G. ve bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen I.Y gözaltına alındı. Yapılan aramada 470 gram Skunk, 532 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 kişiden A.Ö ve N.G tutuklanarak cezaevine gönderilirken, I.Y.'ye ise ev hapsi verildi.

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