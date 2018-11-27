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Kartal'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

Kartal'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da bir ihbarı değerlendiren asayiş büro ekipleri bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, Yalı Mahallesi'nde uyuşturucu madde satıldığı ihbarını alan polis, verilen adrese kimliği belirsiz şahısların girip çıktığını tespit etti. Adreste yapılan aramada çeşitli miktarlarda 297 gram (skunk) ele geçirildi.

Şüpheli A.Ç ve K.D isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.D tutuklanırken, A.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asayiş Kartal şüpheli uyuşturucu

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