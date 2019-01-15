Kartal'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen ve hakkında tehdit, silahla yaralama, konut dokunulmazlıği ihlal, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis kararı bulunan Derviş D. isimli şahsın bir rezidansın 22. katında M.K.isimli kadını zorla tuttuğu bilgisine ulaştı.

Şüpheli Derviş D.nin ikametine arama kararı alınıp yapılan operasyonda M.K. kurtarıldı, şüpheli Derviş D. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada paketlenerek satışa hazır vaziyette 1 kilogram 100 gram skunk, 550 gram marihuana, 744 adet ecstasy hap, 233 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 10 bin 600 TL para ve cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetti işlemleri tamamlanan Derviş D. adliyeye sevk edildi.

