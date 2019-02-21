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Kartal'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

Kartal'da uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kartal'da uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, 23 Ocak'ta Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu madde sattığı belirlenen 2 şüpheyi baskında gözaltına aldı.

Aramada ruhsatsız tabanca ve şarjörle 15 fişek, 3 bin 271 uyuşturucu hap, 37,5 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 290 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden E.A, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, B.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kartal Kartal İlçe Emniyet Müdürülüğü uyuşturucu

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