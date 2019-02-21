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Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

KARTAL'da uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 3 bin 271 ecstacy hap, 37,5 gram skunk ve bir tabanca ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönündeki bir ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 2 şüphelinin 23 Ocak'ta uyuşturucu madde satışı yaptığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 20 yaşındaki B.K. ve 18 yaşından küçük E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları bir evde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 15 mermi, 3 bin 271 ecstacy hap, 37,5 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 290 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 18 yaşından küçük E.A. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, B.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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