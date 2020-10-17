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Kartal’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kartal’da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Kartal’da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon yapıldı. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Kartal’da uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen baskına, özel harekat polisleri de katılırken, polis helikopteri de havadan destek verdi.

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