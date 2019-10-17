Kartal'da yangın (1)

Ramazan E\u011eR\u0130\/\u0130STANBUL, (DHA) KARTAL Yakac\u0131k\u2019ta bir at\u00f6lyede \u00e7\u0131kan yang\u0131na m\u00fcdahale i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan at\u00f6lyeden y\u00fckselen alevler bir \u00e7ok noktadan g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNER Doktorlar 'Baca\u011f\u0131n\u0131 kesece\u011fiz' demi\u015fti, \u015fifay\u0131 T\u00fcrkiye'de buldu!Kepez Belediye Meclisi'nden Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131'na destekHortum felaketinde kaybolan Kader Buse'nin annesinden y\u00fcrek burkan payla\u015f\u0131m
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