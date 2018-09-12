İSTANBUL (AA) - Kartal'da yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak'taki 8 katlı bir binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle duman dolan binada mahsur kalanlar, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan kişileri merdiven aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekipleri müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin binadaki dumanı tahliye etme çalışması devam ediyor.
Bu arada, bina sakinlerinden bazıları olay yerinde görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi.
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
Son dakika! MİT, Reyhanlı saldırısının kritik ismini Lazkiye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye: Bu açıklama ile İstanbul adaylığına açıkça yeşil ışık yakıyor
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
İşte THY'nin yeni kabin üniformaları
Bedelli askerlik programı belli oldu
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum