İSTANBUL (AA) - Kartal'da yangın çıkan binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak'taki 8 katlı bir binanın 3. katında, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle duman dolan binada mahsur kalanlar, balkon ve pencerelere çıkarak yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan kişileri merdiven aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenenlere de sağlık ekipleri müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin binadaki dumanı tahliye etme çalışması devam ediyor.

Bu arada, bina sakinlerinden bazıları olay yerinde görüntü almaya çalışan gazetecilere tepki gösterdi.

