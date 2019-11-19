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Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 08:30 | Son Güncelleme

Kartal'da yangında 1 kişi öldü, 5 kişi tedavi altına alındı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında, 1 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 5 kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Topselvi Mahallesi Saraykapısı Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katındaki mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü. Dumandan etkilenen ve polis ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarılan 6 kişi ise ambulanslara Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişiden 1'i yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerini tamamladığı olay yerinde, polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti Kartal'da mobilya atölyesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti 
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Kartal yangın

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