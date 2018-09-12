- Kartal'da yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar itfiaye ekipleriinin merdiven aracıyla aşağıya indrilirken, asansörde mahsur kalan bir kadın da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yangın saat 11.45 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. 9 katlı binanın 4. katında bulunan dairede çıkan dumanlar kısa sürede apartmanın içini kapladı. Dışarı çıkamayan bina sakinleri cam ve balkonlarda yardım bekledi. Olay yerine gelen Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri merdiven uzatarak cam ve balkonlarda bekleyenleri kurtardı.Asansörde mahsur kalan bir kadın da binaya giren itfiaye erleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı.Dumandan etkilenen 3 bina sakini ambulanslarla hastaneye kaldrılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalçışmaların ardından yangın konrtol altına alındı.
(FOTOĞRAF)
Milli antrenörün çocuk tecavüzü skandalı patladı!
Sivas'ta korkutan görüntü!
Yer: Antalya! Ortalığı birbirine kattı, sebebi şaşkınlık yarattı
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
Gizli belgeler yıllar sonra yayımlandı: 1980 darbesinin sabahında neler yaşandı?
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
İşte THY'nin yeni kabin üniformaları
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum