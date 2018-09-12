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- Kartal'da yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 12:54 | Son Güncelleme

KARTAL'da  bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi.

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar balkon ve camlarda kurtarılmayı bekledi. Mahsur kalanlar itfiaye ekipleriinin merdiven aracıyla aşağıya indrilirken, asansörde mahsur kalan bir kadın da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın saat 11.45 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. 9 katlı binanın 4. katında bulunan dairede çıkan dumanlar kısa sürede apartmanın içini kapladı. Dışarı çıkamayan bina sakinleri cam ve balkonlarda yardım bekledi. Olay yerine gelen Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri merdiven uzatarak cam ve balkonlarda bekleyenleri kurtardı.Asansörde mahsur kalan bir kadın da binaya giren itfiaye erleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı.Dumandan etkilenen 3 bina sakini ambulanslarla hastaneye kaldrılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İtfaiyenin yarım saat süren çalçışmaların ardından yangın konrtol altına alındı.

(FOTOĞRAF)

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