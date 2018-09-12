Kartal'da yangında mahsur kalanlar kurtarıldı (1)(Aktüel)

Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da bir binada çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangın saat 11.45 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi İpekböceği Sokak üzerinde bulunan bir binada çıktı. 9 katlı binanın 4. katında bulunan dairede çıkan dumanlar kısa sürede apartmanın içini kapladı. Dışarı çıkamayan bina sakinleri cam ve balkonlarda yardım bekledi. Olay yerine gelen Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri merdiven uzatarak cam ve balkonlarda bekleyenleri kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Canlı yayında son nefesini verdi!
Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir
Osmanlı torunu Brezilya devlet başkanı mı olacak?
Son dakika! Antalya’da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu
Bedelli askerlik programı belli oldu
Yeni havalimanına isim tartışmalarına tarihçi Murat Bardakçı da katıldı! O ismi önderdi
Telefonunuzun şarjı çabuk bitiyor mu? Sebebi kullandığınız bu uygulama olabilir
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Sabaha bırakır giderim!
Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'
Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum