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Kartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

 KARTAL'da yangında öldüğü sanılan kadının öldürüldükten sonra evinin yakıldığı belirlendi.

Kartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KARTAL'da yangında öldüğü sanılan kadının öldürüldükten sonra evinin yakıldığı belirlendi.
Olay Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede 13 Mayıs'ta yaşanmıştı. Yanan eve giren itfaiye ekipleri Feride Genç (35)'in cesedini bulmuştu. Yangında öldüğü sanılan bir çocuk annesi kadının sattığı aracın parası için öldürülüp evinin yakıldığı tespit edildi. Polis yürüttüğü incelemede, toprağa verilen Feride Genç'in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını tespit etti. Genç'in 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 liraya sattığı öğrenildi. Noterdeki kamera kayıtlarını inceleyen polis, kadının yanında Muharrem K. isimli bir kişinin olduğunu belirledi. Yangından bir gün sonra gözaltına alınan Muharrem K.'nin yüzünde tırnak izlerine rastlandı. Muharrem K.'nin olay günü evine gittiği Feride Genç ile para nedeniyle tartıştıkları ve kadını öldürüp evi kundakladığı öne sürüldü. Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayeti kurban gittiği ortaya çıktıKartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayeti kurban gittiği ortaya çıktıKartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayeti kurban gittiği ortaya çıktıKartal'da yangında öldüğü sanılan kadının cinayeti kurban gittiği ortaya çıktı

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