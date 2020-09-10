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Kartal’da yaşlı çifti “adın FETÖ’ye karıştı” diye dolandıran şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:53 | Son Güncelleme

Kartal’da kendilerini “polis” gibi tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı çifte adlarının FETÖ’ye karıştığını ileri sürerek para isteyen İranlı şüpheli suçüstü yakalandı.

Kartal’da kendilerini “polis” gibi tanıtıp telefonla aradıkları yaşlı çifte adlarının FETÖ’ye karıştığını ileri sürerek para isteyen İranlı şüpheli suçüstü yakalandı. Zanlı ile irtibatlı 2 kişi başka bir operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı.
Olay dün Kartal’da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ü.C.(85) ve F.C. (76) yaşlı karı-koca, polise giderek kendilerini telefonla arayan kişilerin “emniyet görevlisi” olarak tanıtıp FETÖ/PDY terör örgütüne adının karıştığı gerekçesi ile para istediklerini söyledi. İhbar üzerine harekete geçen Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı çift ile irtibata geçip parayı vermek için dolandırıcıyla anlaşmalarını söyledi. Zanlı, devreye giren polisten habersiz telefonda dolandırdığı yaşlı çiftin oturduğu apartmana girdi. Kendisini “polis” olarak tanıtıp, isimlerinin “FETÖ terör örgütüne karıştığını” ileri sürerek talep ettiği paraları alan İran asıllı dolandırıcı Aziz M. (23), yakın takipteki polislerce binadan çıkarken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Dolandırıcı Aziz M.’nin üst aramasında 20 bin 600 TL ve bin 620 Euro para ele geçirildi.
El konulan paralar yaşlı çifte geri iade edilirken, gözaltına alınan İranlı dolandırıcının geçtiği güzergahlardaki kamera görüntülerini inceleyen Kartal Polisi, şüphelinin yalnız olmadığını tespit etti. Bunun üzerine çalışmayı genişleten emniyet ekipleri, yeni bir operasyona daha imza attı. Zanlıların izini tespit eden polis, Yusuf Şinasi U. (24) ve Hüseyin A. (31) adlı 2 dolandırıcıyı daha yakalayarak gözaltına aldı.
Biri İranlı 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
Zanlıların tutuklanması bekleniyor.

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